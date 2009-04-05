Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтяхетдинова (Мухамеджанова) Садят

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.03.1932

Дата смерти

05.04.2009

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1954 г.р.
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1962 г.р.
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1966 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1932

Отец: Мухаметджанов Даут

Мать: Мухамеджанова Хайрибя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1954

Дочь: Венера

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.04.1962

Дочь: Секамова Нафися

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.01.1966

Дочь: Хакимова Гузял

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтяхетдинов Абдулвагап

Смерть
05.04.2009
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