Елисеев Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Филипп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисеев Михаил

Мать: Елисеева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Урюпинск, город Урюпинск, Волгоградская область
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