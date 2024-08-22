Ковбота Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ковбота Иван Дмитриевич
Мать: Ковбота Дарья Калиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковбота Владимир
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковбота) Ольга
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
13.07.1950
Дочь: Тишина (Ковбота) Галина
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
27.02.1953
Дочь: (Ковбота) Любовь
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
09.10.1954
Сын: Ковбота Александр
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
06.05.1957
Сын: Ковбота Николай Андреевич
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1994