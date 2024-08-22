Ковбота Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовбота Андрей Иванович

Ковбота Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ковбота Иван Дмитриевич

Мать: Ковбота Дарья Калиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковбота Владимир

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковбота) Ольга

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
13.07.1950

Дочь: Тишина (Ковбота) Галина

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
27.02.1953

Дочь: (Ковбота) Любовь

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
09.10.1954

Сын: Ковбота Александр

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
06.05.1957

Сын: Ковбота Николай Андреевич

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.