Кендер Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандерс Мика
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фостер Сара
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ли Бритни
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блуам Ванесса
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кендер Стью
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кендер Оливер
Отец ребёнка: Кендер Гвин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кендер Гвин