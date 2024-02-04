Кендер Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кендер Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандерс Мика

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фостер Сара

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ли Бритни

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блуам Ванесса

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кендер Стью

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кендер Оливер

Отец ребёнка: Кендер Гвин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кендер Гвин

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