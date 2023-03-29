Солохин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солохин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1973

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1973

Отец: Солохин Михаил Николаевич

Мать: Солохина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
06.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности