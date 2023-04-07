Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Ильич

Мать: Агафья Родионовна

Смерть
Неизвестно