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Никандр Гаврилов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.10.1821 ст.

Дата смерти

25.04.1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.10.1821 ст.
Воскресенская, г. Руза, церковь
Рождение
30.10.1821 ст.

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Похороны
25.04.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1822 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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