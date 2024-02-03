Никандр Гаврилов
Место рождения
Дата рождения30.10.1821 ст.
Дата смерти25.04.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.10.1821 ст.
Воскресенская, г. Руза, церковь
Рождение
30.10.1821 ст.
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Татьяна Власова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
25.04.1822 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
25.04.1822 ст.