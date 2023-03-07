Трегубова (Пономарева) Ирина Парфенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Пономарева) Ирина Парфенова

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Место рождения

поч. за р. Карою, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. за р. Карою, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ксения Осипова

Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Трегубов Василий Осипов

Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Матрона Осипова

Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Трегубов Герасим Осипов

Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Парасковья Осипова

Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин

Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Осип Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Талицкой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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