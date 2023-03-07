Трегубова (Пономарева) Ирина Парфенова
Место рожденияпоч. за р. Карою, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. за р. Карою, Архангельская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ксения Осипова
Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Матрона Осипова
Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Парасковья Осипова
Отец ребёнка: Трегубов Осип Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Осип Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762