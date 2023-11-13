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Можжерин Потап Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Можжерин Егор Федорович

Мать: Можжерина Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лукерья Потаповна

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Потапович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Потапов Николай Потапович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна Потаповна

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья Потаповна

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Потапов Егор Потапович

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Шарапова Дарья Потаповна

Мать ребёнка: Прасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Потапов Алексей Потапович

Мать ребёнка: Можжерина Акулина Ильинична

Рождение ребёнка
1809

Сын: Потапов Иван Потапович

Мать ребёнка: Можжерина Акулина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можжерина Акулина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можжерина Акулина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Потаповна

Смерть
1809
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