Можжерин Потап Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лукерья Потаповна
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Потапович
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Потапов Николай Потапович
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна Потаповна
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья Потаповна
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Шарапова Дарья Потаповна
Мать ребёнка: Прасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Потапов Алексей Потапович
Мать ребёнка: Можжерина Акулина Ильинична
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Можжерина Акулина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Потаповна
Смерть
1809