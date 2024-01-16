Насатов Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насатов Юрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1966

Пол

Мужской

Отец

Около 1936 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1966

Отец: Носатов Алексей Харитонович

Мать: Носатова Галина

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