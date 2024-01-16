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Насатов Юрий Алексеевич
Насатов Юрий Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1966
Пол
Мужской
Отец
Носатов Алексей Харитонович
Около 1936 г.р.
Мать
Носатова Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1966
Отец:
Носатов Алексей Харитонович
Мать:
Носатова Галина
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