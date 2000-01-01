Савинова Афанасья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинова Афанасья Матвеевна

Савинова Афанасья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Савинов Яким Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оксинья Ивановна

Отец ребёнка: Савинов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Евсевий Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Савинов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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