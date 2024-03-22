Леонова (Дробышева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Дробышева) Валентина Николаевна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Дробышев Николай Андреевич

Мать: Дробышева Зинаида Ивановна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
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