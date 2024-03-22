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Леонова (Дробышева) Валентина Николаевна
Леонова (Дробышева) Валентина Николаевна
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Древо
Место рождения
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Дробышев Николай Андреевич
1924 г.р.
Мать
Дробышева (Косова) Зинаида Ивановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Дробышев Николай Андреевич
Мать:
Дробышева Зинаида Ивановна
Шелаево
, Валуйский, Белгородская область
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