Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Иван Федосеевич
Мать: Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Виктор Максимович
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно