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Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Иван Федосеевич

Мать: Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Виктор Максимович

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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