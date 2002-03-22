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Косов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1942

Дата смерти

22.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1942

Отец: Косов Яков Андреевич

Мать: Косова Любовь Егоровна

Рождение ребёнка
27.08.1970

Дочь: Черкасова Оксана Ивановна

Мать ребёнка: Косова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славина Мария

Мать ребёнка: Косова Татьяна Ивановна

Смерть
22.03.2002