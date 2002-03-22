Косов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1942
Дата смерти22.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1942
Отец: Косов Яков Андреевич
Мать: Косова Любовь Егоровна
Рождение ребёнка
27.08.1970
Дочь: Черкасова Оксана Ивановна
Мать ребёнка: Косова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славина Мария
Мать ребёнка: Косова Татьяна Ивановна
Смерть
22.03.2002