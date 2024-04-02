Гулсана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулсана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эргешов Элжаз Гулматовичь

Отец ребёнка: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Нуржахан Гулматовна

Отец ребёнка: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эргешова Асылзаада Гулматовна

Отец ребёнка: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь

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