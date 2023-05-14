Кирилова Ксенья Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилова Ксенья Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Кирилов Иван Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кирилов Егор Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кирилов Игнат Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович

Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилов Семен Петрович

Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно