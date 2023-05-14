Кирилова Ксенья Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириллов Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно