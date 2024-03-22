Стефанида Степанова
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрена Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Петров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Василиса Михайлова
Отец ребёнка: Михайло Петров
Рождение ребёнка
1776
Сын: Василей Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Петров
Рождение ребёнка
1778
Сын: Трофим Михайлов
Отец ребёнка: Михайло Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайло Петров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781