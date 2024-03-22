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Стефанида Степанова

Место рождения

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрена Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Михайло Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Василей Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Михайло Петров

Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайло Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1781
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
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