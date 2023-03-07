Федот Сергеев
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти09.01.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Сергей Иванов
Мать: Мавра Миронова
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
19.08.1794 ст.
Сын: Андреян Федотов
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Яковлева
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Смерть
09.01.1853 ст.