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Федот Сергеев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

09.01.1853 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Сергей Иванов

Мать: Мавра Миронова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Рождение ребёнка
19.08.1794 ст.

Сын: Андреян Федотов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Яковлева

Источник: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила,с. Михайловског, 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473)
Смерть
09.01.1853 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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