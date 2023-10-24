Никитин Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1980
Отец: Никитин Алексей Петрович
Мать: Никитина Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
05.10.2000
Сын: Никитин Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Никитина Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
23.05.2013
Сын: Никитин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Никитина Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно