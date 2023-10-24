Никитин Антон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Антон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1980

Отец: Никитин Алексей Петрович

Мать: Никитина Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.2000

Сын: Никитин Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
23.05.2013

Сын: Никитин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Никитина Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Наталья Владимировна

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