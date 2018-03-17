Долгов Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смерти17.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Долгов Николай
Мать: Долгова Екатерина
Рождение ребёнка
1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.03.2018
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область