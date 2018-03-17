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Долгов Юрий Николаевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

17.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Долгов Николай

Мать: Долгова Екатерина

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
17.03.2018
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Толбухино, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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