Труфанова (Ефанова) Валентина Максимовна
Место рождения
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти25.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Отец: Ефанов Максим Иванович
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
27.02.1957
Рождение ребёнка
06.05.1959
Рождение ребёнка
26.02.1962
Смерть
25.07.2018