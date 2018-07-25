Труфанова (Ефанова) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Ефанова) Валентина Максимовна

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

25.07.2018

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Ефанов Максим Иванович

Мать: Ефанова Аксинья Андреевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
1956

Муж: Труфанов Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
27.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Николай Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Николай Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Николай Григорьевич

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
25.07.2018
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область