Гультяев Стефан
Место рожденияд.Хатежь Руднянского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гультяев ?
Мать: ?
д.Хатежь Руднянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гультяев Алексей
Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багузова Татьяна Стефанова
Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно