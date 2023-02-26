Гультяев Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Стефан

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Место рождения

д.Хатежь Руднянского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гультяев ?

Мать: ?

д.Хатежь Руднянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Иван Стефанович

Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гультяев Алексей

Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багузова Татьяна Стефанова

Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Стефановна

Мать ребёнка: Гультяева Елизавета Петровна

Смерть
Неизвестно
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