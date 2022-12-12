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Боков Родион Леонтьевич

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Место рождения

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Боков Леонтий Иванович

Мать: Бокова Марфа Семеновна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1709

Сын: Боков Федор Родионович

Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Марья Родионовна

Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1713

Сын: Боков Михайла Родионович

Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна

Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Улита Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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