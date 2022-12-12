Боков Родион Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Боков Леонтий Иванович
Мать: Бокова Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
1709
Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Марья Родионовна
Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Бокова Улита Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Улита Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно