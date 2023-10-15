Никифоров Павел Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Павел Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1949

Сын: Никифоров Евгений Павлович

Мать ребёнка: Никифорова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
26.02.1959

Сын: Никифоров Александр Павлович

Мать ребёнка: Никифорова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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