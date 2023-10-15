Никифоров Павел Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1949
Сын: Никифоров Евгений Павлович
Мать ребёнка: Никифорова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
26.02.1959
Сын: Никифоров Александр Павлович
Мать ребёнка: Никифорова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно