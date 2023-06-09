Чернова (Адрианова) Арина (Ирина) Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова (Адрианова) Арина (Ирина) Алексеева

Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

06.04.1821

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1821

Отец: Алексей Андрианов

Мать: Устинья Николаева

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
29.10.1844

Муж: Чернов Андрей Тимофеев

Рождение ребёнка
24.?.1846

Сын: Чернов Павел Андреев

Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Чернов Семен Андреев

Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1850

Дочь: Чернова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1858