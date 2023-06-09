Чернова (Адрианова) Арина (Ирина) Алексеева
Место рождения
Дата рождения06.04.1821
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1821
Отец: Алексей Андрианов
Мать: Устинья Николаева
Бракосочетание
29.10.1844
Рождение ребёнка
24.?.1846
Сын: Чернов Павел Андреев
Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чернов Семен Андреев
Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев
Рождение ребёнка
19.07.1850
Дочь: Чернова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чернов Андрей Тимофеев
Смерть
До 1858