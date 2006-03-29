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Саратов Дмитрий Денисович
Саратов Дмитрий Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2006
Пол
Мужской
Отец
Саратов Денис Сергеевич
1980 г.р.
Мать
Фёдорова Екатерина Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2006
Отец:
Саратов Денис Сергеевич
Мать:
Фёдорова Екатерина Васильевна
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