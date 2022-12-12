Тиунов Фёдор - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиунов Фёдор -

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Место рождения

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Тиунов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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