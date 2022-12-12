Тиунов Фёдор -
Место рожденияд. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Мать ребёнка: не указана
Тиваненки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно