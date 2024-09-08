Вебер Виталий Феликсович
Место рожденияКазахстан п. Шортанды
Дата рождения03.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
среднее специальное
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2006
Рождение ребёнка
14.12.2008
Работа или профессия
С 09.09.2011
оператор | ФГУП ПОЧТА РОССИИ
Рождение ребёнка
23.12.2012
Рождение ребёнка
27.01.2022
Мать ребёнка: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область