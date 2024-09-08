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Вебер Виталий Феликсович

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Место рождения

Казахстан п. Шортанды

Дата рождения

03.11.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1987 г.р.

Дети

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2022 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1979

Отец: Вебер Феликс Иванович

Мать: Быкова (Вебер) (Растрелина) Ольга Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

Образование
Неизвестно
среднее специальное
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
14.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

Работа или профессия
С 09.09.2011
оператор | ФГУП ПОЧТА РОССИИ
Рождение ребёнка
23.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
27.01.2022

Сын: Вебер Георгий Витальевич

Мать ребёнка: Вебер (Васенин) Надежда Николаевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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