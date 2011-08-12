Похабова (Зарбашева) Таисья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПохабова (Зарбашева) Таисья Алексеевна

Похабова (Зарбашева) Таисья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1926

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926

Отец: Зарбашев Алексей Григорьевич

Мать: Зарбашева Акулина Федоровна

Рождение ребёнка
08.11.1948

Дочь: Цветкова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Похабов Владимир ?

Рождение ребёнка
18.08.1954

Сын: Похабов Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.04.1958

Сын: Похабов Николай Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.04.1960

Дочь: Гаврилова Светлана Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похабов Владимир ?

Смерть
12.08.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close