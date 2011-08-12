Похабова (Зарбашева) Таисья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1926
Дата смерти12.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926
Рождение ребёнка
08.11.1948
Дочь: Цветкова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Похабов Владимир ?
Рождение ребёнка
18.08.1954
Сын: Похабов Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.04.1958
Сын: Похабов Николай Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.04.1960
Дочь: Гаврилова Светлана Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Похабов Владимир ?
Смерть
12.08.2011