Копачев Петр Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копачев Петр Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1931

Дата смерти

05.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1931

Отец: Копачев Евдоким Тимофеевич

Мать: Копачева Прасковья Львовна

Рождение ребёнка
18.08.1956

Сын: Копачев Николай Петрович

Мать ребёнка: Копачева Галина Федоровна

Рождение ребёнка
19.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копачева Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копачева Галина Федоровна

Смерть
05.08.1992
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