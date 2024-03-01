Копачев Петр Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1931
Дата смерти05.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1931
Рождение ребёнка
18.08.1956
Мать ребёнка: Копачева Галина Федоровна
Рождение ребёнка
19.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копачева Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1992