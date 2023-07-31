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Корольков Фома Андреевич

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Место рождения

Рязанская обл., Тумский р-н., с. Желудково

Дата рождения

06.10.1911

Дата смерти

08.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911

Отец: Корольков Андрей Петрович

Мать: Королькова Анастасия Степановна

Рязанская обл., Тумский р-н., с. Желудково
Бракосочетание
27.07.1932

Жена: Королькова Фёкла/ Фаина Николаевна

Рождение ребёнка
21.10.1946

Дочь: Васильчикова Вера Фоминична

Мать ребёнка: Королькова Фёкла/ Фаина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.10.1981
П. Клязьма, Пушкинский р-н., Московская обл.
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