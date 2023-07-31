Корольков Фома Андреевич
Место рожденияРязанская обл., Тумский р-н., с. Желудково
Дата рождения06.10.1911
Дата смерти08.10.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1911
Рязанская обл., Тумский р-н., с. Желудково
Бракосочетание
27.07.1932
Рождение ребёнка
21.10.1946
Дочь: Васильчикова Вера Фоминична
Мать ребёнка: Королькова Фёкла/ Фаина Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.10.1981
П. Клязьма, Пушкинский р-н., Московская обл.