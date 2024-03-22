Ситников Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитников Владимир Петрович

Ситников Владимир Петрович

Место рождения

Волковское, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Петр Александрович

Мать: не указана

Волковское, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1920

Сын: Ситников Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Ситникова Анфиса

Волково, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Ситникова Александра (Шура) Владимировна

Мать ребёнка: Ситникова Анфиса

Рождение ребёнка
15.11.1934

Дочь: Шумкова Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Ситникова Анфиса

Волково, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Ситникова Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Раиса Владимировна

Мать ребёнка: Ситникова Анфиса

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close