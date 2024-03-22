Ситников Владимир Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Петр Александрович
Рождение ребёнка
07.11.1920
Сын: Ситников Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Ситникова Анфиса
Волково, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Ситникова Александра (Шура) Владимировна
Мать ребёнка: Ситникова Анфиса
Рождение ребёнка
15.11.1934
Дочь: Шумкова Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Ситникова Анфиса
Волково, Камышловский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Ситникова Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Раиса Владимировна
Мать ребёнка: Ситникова Анфиса
Смерть
Неизвестно