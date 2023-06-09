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Шошинъ Павелъ

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шошинъ Михаилъ

Мать: Шошина Епестисия Афонасьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан