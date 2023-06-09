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Шошинъ Павелъ
Шошинъ Павелъ
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Место рождения
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1787
Пол
Мужской
Отец
Шошинъ Михаилъ
1753 г.р.
Мать
Шошина Епестисия Афонасьева
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец:
Шошинъ Михаилъ
Мать:
Шошина Епестисия Афонасьева
Ломовка
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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