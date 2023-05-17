Дикова Татьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дикова Татьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1946

Сын: Афонасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Афонасов Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афлнасов . Федорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонасов Петр Федорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно