Красильников Анатолий Константинович
Место рождения
Дата рождения07.02.1937
Дата смерти20.07.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937
Рождение ребёнка
06.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Августа
Рождение ребёнка
24.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Красильникова Августа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красильникова Августа
Смерть
20.07.2021