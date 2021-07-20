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Красильников Анатолий Константинович

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.02.1937

Дата смерти

20.07.2021

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1937

Отец: Красильников Константин Константинович

Мать: Красильникова Серафима Васильевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
06.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Августа

Рождение ребёнка
24.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Красильникова Августа

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Августа

Смерть
20.07.2021
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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