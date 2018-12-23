Каримов Абдуманон Абдулхаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1949
Дата смерти23.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аюпова Мавлюда Салиховна
Рождение ребёнка
29.06.1976
Сын: Каримов Азиз Абдуманонович
Мать ребёнка: Аюпова Мавлюда Салиховна
Рождение ребёнка
15.08.1978
Дочь: Каримова Севара Абдуманоновна
Мать ребёнка: Аюпова Мавлюда Салиховна
Смерть
23.12.2018