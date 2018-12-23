Каримов Абдуманон Абдулхаевич 12.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каримов Абдуманон Абдулхаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1949

Дата смерти

23.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова Мавлюда Салиховна

Рождение ребёнка
29.06.1976

Сын: Каримов Азиз Абдуманонович

Мать ребёнка: Аюпова Мавлюда Салиховна

Рождение ребёнка
15.08.1978

Дочь: Каримова Севара Абдуманоновна

Мать ребёнка: Аюпова Мавлюда Салиховна

Смерть
23.12.2018

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