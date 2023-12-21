Демин Захар Доримедонтовича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1898
Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
14.04.1900
Дочь: Демина Елизавета Захаровна
Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
12.04.1903
Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно