Демин Захар Доримедонтовича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Захар Доримедонтовича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Демин Василий Захарович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
14.04.1900

Дочь: Демина Елизавета Захаровна

Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
12.04.1903

Сын: Демин Георгий Захарович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Павел Захарович

Мать ребёнка: Демина Пелагея Борисовна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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