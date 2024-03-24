Переладов Анатолий Октябринович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958
Рождение ребёнка
25.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Переладова Анна Филиповна
Рождение ребёнка
21.09.1984
Сын: Переладов Роман Анатольевич
Мать ребёнка: Переладова Анна Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно