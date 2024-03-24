Переладов Анатолий Октябринович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переладов Анатолий Октябринович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1958

Отец: Переладов Октябрин Петрович

Мать: Переладова Павла Николаевна

Рождение ребёнка
25.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переладова Анна Филиповна

Рождение ребёнка
21.09.1984

Сын: Переладов Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Переладова Анна Филиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переладова Анна Филиповна

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