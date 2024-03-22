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Долгаев Александр Васильев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.07.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1904 ст.

Отец: Долгаев Василий Петров

Мать: Феврония Иосифов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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