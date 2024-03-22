Долгаев Александр Васильев
Место рождения
Дата рождения05.07.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1904 ст.
Отец: Долгаев Василий Петров
Мать: Феврония Иосифов
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 499. Ново-Маклаушский с/с. О рождении за 1898-1910 гг. [Метрическая книга Казанско-Богор... Показать все
Смерть
Неизвестно