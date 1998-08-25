Беляев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Михаил

Место рождения

Республика Татарстан Пристань Красный Бор деревня Каменный Ключ

Дата рождения

05.02.1932

Дата смерти

25.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Республика Татарстан Пристань Красный Бор деревня Каменный Ключ
Рождение ребёнка
26.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Елизавета

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
25.08.1998
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг, кома
Похороны
Неизвестно
Пермь, Кировский район, пос. Закамск, старое кладбище