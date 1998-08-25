Беляев Михаил
Место рожденияРеспублика Татарстан Пристань Красный Бор деревня Каменный Ключ
Дата рождения05.02.1932
Дата смерти25.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Республика Татарстан Пристань Красный Бор деревня Каменный Ключ
Рождение ребёнка
26.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Елизавета
Смерть
25.08.1998
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг, кома
Похороны
Неизвестно
Пермь, Кировский район, пос. Закамск, старое кладбище