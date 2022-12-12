Долженкова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1876 ст.
Сын: Долженков Андрей Артемович
Отец ребёнка: Долженков Артем Сафонович
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Долженков Артем Сафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно