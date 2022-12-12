Долженкова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженкова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1876 ст.

Сын: Долженков Андрей Артемович

Отец ребёнка: Долженков Артем Сафонович

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.10.1894 ст.

Сын: Долженков Яков Артемович

Отец ребёнка: Долженков Артем Сафонович

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долженков Артем Сафонович

Смерть
Неизвестно
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