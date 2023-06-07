Чистяков Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1959

Дочь: Павлова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Чистякова Нина Александровна

Рождение ребёнка
16.04.1964

Сын: Чистяков Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Чистякова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно