Чистяков Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1959
Дочь: Павлова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Чистякова Нина Александровна
Рождение ребёнка
16.04.1964
Сын: Чистяков Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Чистякова Нина Александровна
Смерть
Неизвестно