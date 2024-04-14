Ведюкова (Реброва) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Смерть
1991