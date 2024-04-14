Ведюкова (Реброва) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведюкова (Реброва) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведюков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведюков Иван Федорович

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведюков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведюков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведюков Иван Федорович

Смерть
1991

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