Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фехретдинов Абдулбари Хайретдинович

Место рождения

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

?.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1929

Отец: Фехретдинов Хайретдин

Мать: Фехретдинова (Жамалетдинова) Гаширя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
14.01.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
08.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
06.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
27.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
18.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
08.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Рождение ребёнка
06.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фехретдинова (Мухаметжанова) Раися Вялиахметовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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