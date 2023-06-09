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Пяткова (Федякова) Варвара Николаева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Федяков Николай Михайлов

Мать: Федякова Варвара Георгиева

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Пятков Григорий Петров

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912

Муж: Пятков Григорий Петров

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Место жительства
1912
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 января 1912г Василий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно