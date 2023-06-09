Пяткова (Федякова) Варвара Николаева
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
23.01.1912
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Бракосочетание
23.01.1912
ГАСО ф6 о17 23 января 1912 года Жених: Сокольского села крестьянин Григорий Петров Пятков, православный, первым браком, 19 лет Невеста: Сокольского села крестьянская дочь девица Варвара Николаева Фед... Показать все
Место жительства
1912
ГАСО ф6 о17 1-2 января 1912г Василий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Михаилов Федяков и законная его жена Варвара Георгиева, оба православные Восприемники: дети их: сын Петр и дочь девиц... Показать все
Смерть
Неизвестно