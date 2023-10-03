Байков Феофилакт — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байков Феофилакт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путанкина Мария Филатовна

Мать ребёнка: Байкова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байков Прокопий Феофилактович

Мать ребёнка: Байкова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байков Василий Феофилактович

Мать ребёнка: Байкова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байков Алексей Феофилактович

Мать ребёнка: Байкова Арина

Смерть
Неизвестно
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