Байков Феофилакт
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путанкина Мария Филатовна
Мать ребёнка: Байкова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байков Прокопий Феофилактович
Мать ребёнка: Байкова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байков Василий Феофилактович
Мать ребёнка: Байкова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байков Алексей Феофилактович
Мать ребёнка: Байкова Арина
Смерть
Неизвестно