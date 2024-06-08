Мязитова Гульзямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мязитова Гульзямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абейдуллин Габидулла

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Габидуллина Минзямала

Отец ребёнка: Абейдуллин Габидулла

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Габидуллина Хубязямала

Отец ребёнка: Абейдуллин Габидулла

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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