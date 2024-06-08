Мязитова Гульзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абейдуллин Габидулла
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Габидуллина Минзямала
Отец ребёнка: Абейдуллин Габидулла
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Габидуллина Хубязямала
Отец ребёнка: Абейдуллин Габидулла
Смерть
Неизвестно