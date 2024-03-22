Грановская (Шилик) Любовь Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грановская (Шилик) Любовь Митрофановна

Место рождения

Бобринец, Кіровоградська область

Дата рождения

23.03.1927

Дата смерти

08.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927

Отец: Шилик Митрофан Дмитриевич

Мать: Шилик Наталья Яковна

Бобринец, Кіровоградська область
Бракосочетание
02.09.1951

Муж: Грановский Алексей (Леонид) Павлович

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
09.09.1952

Сын: Грановский Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Грановский Алексей (Леонид) Павлович

Бобринец, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
13.02.?

Сын: Грановский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Грановский Алексей (Леонид) Павлович

Бобринец, Кіровоградська область
Смерть
08.09.1989
Бобринец, Кіровоградська область
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