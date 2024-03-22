Грановская (Шилик) Любовь Митрофановна
Место рождения
Дата рождения23.03.1927
Дата смерти08.09.1989
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927
Отец: Шилик Митрофан Дмитриевич
Мать: Шилик Наталья Яковна
Бракосочетание
02.09.1951
Рождение ребёнка
09.09.1952
Сын: Грановский Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Грановский Алексей (Леонид) Павлович
Рождение ребёнка
13.02.?
Сын: Грановский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Грановский Алексей (Леонид) Павлович
Смерть
08.09.1989