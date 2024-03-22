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Тимофеев Василий Васильевич

Место рождения

Крестьянка, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

26.02.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1890

Отец: Василий Евсеев

Мать: Прасковья Михайловна

Крестьянка, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Тимофеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна

Крестьянка, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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