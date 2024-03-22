Тимофеев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1890
Отец: Василий Евсеев
Мать: Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
22.11.1911
Сын: Тимофеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тимофеева Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно