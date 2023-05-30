Кириченко Роман Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Роман Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2007

Сын: Кириченко Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Максим Игоревич

Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Артём Романович

Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артамонова Евгения Юрьевна