Кириченко Роман Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2007
Сын: Кириченко Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Максим Игоревич
Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Артём Романович
Мать ребёнка: Артамонова Евгения Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно